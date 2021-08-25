限制鬆綁？傳美國就華為購買汽車晶片開綠燈

外媒引述知情人士表示，美國官員已批准供應商申請，允許被列入黑名單的華為，為旗下汽車零組件業務購買價值數億美元的晶片。

中國電訊巨企華為一直受到美國前總統特朗普政府禁令的限制，而現任拜登政府亦延續對華為出口的強硬路線，拒絕向華為出售用於5G設備或與5G設備一同使用的晶片。在晶片困境下，華轉而發展其他較不易受貿易禁令影響的業務。

知情人士表示，美國已授予供應商在過去數周時間獲得許可，向華為出售用於屏幕、感測器等汽車零組件的晶片。同時，知情人士亦透露，美國政府正在為汽車晶片發放許可，其中可能包含具5G功能的零組件。

報道指出，供應商獲得許可向華為出售價值數千萬美元的晶片後，華為已要求供應商再次提供申請，以提供總額更高的晶片；相關許可通常有效期為4年。

美國商務部於2019年將華為列入貿易黑名單，禁止企業在未取得特別許可的情況下向該公司出售商品及技術。美國去年更進一步加強管制，限制向華為銷售使用美國設備，在國外製造的晶片。另外，美國亦以間諜疑慮為由，呼籲盟友抵制華為，將其排除在5G網絡計劃外；華為則否認這些指控。

被問及批准許可的相關問題時，美國商務部發言人表示，政府將持續執行許可政策，以限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟件或技術。華為發言人則拒絕就許可在出評論，並重申該企自身「智能網聯汽車的新零部件供應商」的定位，目標是幫助汽車製造商打造更好的汽車。