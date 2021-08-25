九毛九優先考慮在內地拓展品牌

展望未來，公司計劃向全球市場擴張以獲得國際市場份額，目前太二餐廳網絡擴展至海外，未來將優先考慮中國市場，以及於華人人口龐大的國家進行擴張，例如新加坡、美國及加拿大等。

管理層表示，太二上半年新開55間分店，預料全年擴張分店數目能達至120間，但指不會太積極擴張分店，尋求優中選優的地點。至於集團唯一一間的慫重慶火鍋廠餐廳，集團表示會參照太二的開店策略，先在北上廣深的核心城市發展，之後再尋找合適的低線城市。

雖然太二期內3.7的翻座率對比2019年的4.9有所下跌，公司指透過原材料及供應鏈的優化，以及開源節流，故令整體店舖層面的經營利潤率沒有特別下降，例如與集團合作的鱸魚供應商已着手進行養殖業務，可抵銷原材料成本上漲，另外集團亦有降低店鋪租金成本，因此不會透過減價增加利潤。

九毛九餐廳正在經歷轉型，20間門店翻新後，集團預料單店收入會提高至15%，雖然經內部評估後食物品質有提升，而且人手可減少，但廚房流程，如對廚師的依賴仍有待改善。

九毛九公布上半年業績，期內收入按年升1.012倍至20.21億元人民幣(下同)；純利約1.86億元，按年由虧轉盈；每股盈利0.13元，不派中期息。

截至6月底，包括自營及加盟店在內餐廳數量為419間，按年增30.5%。 來自太二的收入按年上升138.6%至16.02億元，其翻座率約3.7次，去年同期則為3.4次，其顧客人均消費為79元，按年升2.5%；九毛九翻座率則為1.8次，去年為1.3次，其顧客人均消費為59元，按年跌3.2%。