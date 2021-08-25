野村指中國打壓內房將進入「沃爾克時刻」…

野村控股指出，京內地所未有的打壓內房的決心，可能會是中國的「沃爾克時刻」(Volcker Moment)，代價將是經濟將「顯著」放緩。

外電報道，野村經濟學家Lu Ting領導的團隊在周二(24日)報告指出，跟以往經濟下滑周期不同，中國當局這次看起來勢將收緊房地產政策，從而抑制樓價，減少財富不均，並促進正在下滑的出生率。

該行認為，內地政策制定者選擇犧牲近期的經濟增長來抑制樓價，並將金融資源從房地產部門移轉出去，因為該部門約佔中國GDP的1/4。

為抑制1970年代後期的通脹，美國聯儲局前主席Paul Volcker曾將利率迅速調升至20%，「沃爾克時刻」指的就是這種政策變化。這種突然的變化導致失業激增，但也使通脹放緩。

野村經濟學家指出，市場近期需要做好準備，防範可能出現的成長放緩，以及更多的開發商違約與房屋法拍，股市可能也會看到一些動盪。報告又稱，內地似乎決心將房產稅計劃從上海及重慶試點擴大至全國，這將解決貧富差距的問題，幫助取代地方政府從土地出讓獲得的收入，土地出讓收入將持續受當前限制措施的衝擊。