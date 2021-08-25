疫情重創汽車業　豐田要加價了？

外國傳媒報道，經濟學人智庫(EIU)對因疫情而受到衝擊的產業做調查，顯示汽車業因半導體短缺，導致業界有過半人認為供應鏈出現嚴重問題，1/3受訪者已做全面改革，兩成打算投資菲律賓或印度等廉價勞動力充足的國家。

該調查針對2021年2月至3月期間，供應鏈因疫情受到衝擊的產業，調查了175位供應鏈經理，其中有70%的受訪者位於亞洲。

研究指出，6個受到衝擊最大的產業，分別為汽車業、服飾及鞋業、食品飲料業、百貨製造業、IT及科技電子產品業、醫療保健及製藥生物科技業。

汽車業在這6大產業中認為供應鏈中斷問題非常嚴重的比率最高，將近有51.7%，服飾及鞋業為第2，約43.3%，而IT及科技電子產品業僅6.7%。

許多生產商面對供應中斷問題，正重新評估長期供應鏈，約有1/3受訪者表示已進行全面改革，約有1/5受訪者表示未來打算投資菲律賓或印度，因為這兩國有充足的廉價勞動力。

【豐田要加價】

事實上，全球最大車廠豐田汽車傳出已同意來自日本製鐵漲價，下半年度(今年10月到明年3月)批發賣給零件廠的車用鋼材每公噸價格，將大幅調漲2萬日圓(約1,419港元)，調漲金額將是十年來最大。

據報，這是豐田汽車兩年來首度漲價，反映全球製造業從新冠肺炎疫情復甦後，原材料價格大漲的行情。日本製鐵與豐田汽車一年兩度的價格協商是業界密切關注的焦點。雙方的協商價格向來是市場基準。

報道指出，豐田不久將告知零件供應商調漲鋼價的消息。豐田汽車和日本製鐵之間會依照製鐵原料鐵礦石和焦煤的價格，來協商報價，雙方顯然已就漲價達成協議。豐田汽車以協商的價格大量採購鋼品，再將鋼品批發給零組件製造商。

一般乘用車約含0.7公噸的鋼材。若每噸調漲2萬日圓，每輛車的鋼材成本將上漲1.5萬日圓。

日本製鐵6月再度向日本國內的大型製造商發出警告，希望他們接受鋼價調漲，否則將無法保證能夠穩定供貨。日本製鐵副社長森高弘表示，國際鋼價與日本國內鋼價現在產生重大差距，日本製鐵在競爭中會被抛在後面。他呼籲要「緊急漲價」才能讓公司在平等的立足點上，與其他外國對手競爭。