亞馬遜狂封中國帳號　跨境電商掀裁員潮

外地媒體報道，網絡零售電商龍頭亞馬遜自今年5月起，大規模查封違反使用者規範的中國帳號，有中國跨境電商大規模裁員，也使賣家陷入資金周轉不靈的困境。

今年5月，亞馬遜開始對平台上的中國賣家帳號祭出封店、封號、封品牌的「三位一體」處罰，理由是這些帳號涉嫌「刷評價」，營造虛假的使用體驗，藉此提升商品與商家的能見度。

據深圳市跨境電子商務協會資料顯示，近5萬家中國賣家受影響，對中國跨境電商產業產生損失超過1,000億元人民幣。

然而，這場震盪至今持續衝擊中國跨境電商產業。據報，2020年亞馬遜的龍頭型賣家中，中國賣家佔42%，而從整體來看，美國亞馬遜的網站中，中國跨境電商達63%。一家大型的跨境電商公司，半年內裁掉了約50%員工。

除大型企業受衝擊外，更多中小型賣家陷入「貨出不去，錢進不來，沒錢支付貨款」的惡性循環。有小型賣家表示，亞馬遜對商家設有倉庫容量限制，被封掉的店舖商品賣不出去，新品就沒辦法入庫。此外，商店帳戶內仍有10多萬元人民幣的資金，實體倉庫的貨品市價也在10萬元人民幣左右。但這些錢都隨着帳號被封，而被「困着」無法使用

這些賣家現在能做的只有想辦法找到其他的銷售管道，將實體倉庫的庫存清空變現，用以支付其他的成本開支。在相關的網絡商店經營者社群中，「需要清庫存的來找我」、「求倉庫轉運」等相關資訊屢見不鮮。

也有些人向亞馬遜提出申訴，不過僅約20%申訴最終能順利解封。