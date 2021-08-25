謀求共贏！傳華爾街與中國政府官員將恢復對話

外國傳媒報道，華爾街一些資深人士和中國政府高層官員在尋求重啟對話。美國商界領導人在拜登政府之外進行運作，謀求擴大在中國的市場准入。

據一位消息人士透露，2018年中美緊張局勢升級期間應用而生的一個有影響力的團體，正籌備年底前舉行新一輪會談。在疫情肆虐期間，以美國金融界資深人物和中國監管部門高層官員為主的這一會談受到影響。

中美在市場准入、數據安全和海外上市等問題上長期僵持不下。最近中國對國內公司的整頓，令國際投資者損失慘重，進一步困擾了美國商界，他們希望對中國的近期舉措能夠看得更加明朗。

消息人士透露，Barrick Gold Corp.董事長John Thornton和高盛集團的一位資深人士正在北京與中國高層官員會晤。Thornton是中美金融圓桌會議(China-U.S. Financial Roundtable)的主席之一。

中美金融圓桌會議成立時得到了中國證監會副主席方星海等高層官員的支持，並由人民銀行前行長周小川和Thornton擔任聯席主席。中國證監會未回覆置評請求。

報道指出，以往舉辦的中美金融圓桌會議，吸引了Blackstone Inc.、高盛、摩根大通和摩根士丹利等美國金融界重量級企業的有關代表參加。代表團10月份時舉行過一次會議，當時與會代表決定嘗試化解政治風險，以免危及到在中國的市場准入。

2018年最初產生中美金融圓桌會議這構想時，會談遭到時任白宮高級貿易顧問納瓦羅的強烈譴責，並告知華爾街「不要摻和到談判當中」，指摘他們是在向特朗普施壓結束與中國的貿易戰。雖然疫情期間難以舉行面對面對話，但10月份時曾以視頻方式舉行過一次圓桌會議，預計今年將以類似的形式恢復對話。

儘管中美局勢緊張，但中國一直在向高盛和貝萊德等華爾街巨頭更充分地開放國內金融市場，希望能引進投資，提升本地投銀和共同基金行業的競爭力。

中國本周也發出了迄今最強烈的信號：即中國正認真解決與美國在開放企業審計底稿的僵局。

中國國務院周一(23日)發布指導意見，稱要依法依規開展跨境會計審計監管合作，同時維護國家經濟信息安全。此前，中國證券監管部門也表示，下半年將努力創造條件推動中美審計監管合作。