【高盛推介】阿里落後同業　跟進熱門購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴截至周一(23日)錄得9連跌，累計跌逾21%，當中周一曾低見151.2港元的歷史低位。周二(24日)則反彈重上160元水平收市，升約9.5%。周三(25日)則開市隨即重上170元水平，最高見172.3元。惟及後倒跌，午後則跌幅收窄，表現落後同業。

恒指公司上周五(20日)公布指數調整結果，當中阿里權重下降1.31個百分點，潛在被動資金流出2.73億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見資金好淡爭持。好倉方面，認購證於上周三至本周一(18日至23日)共錄得約4,390萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛證則於周二獲資金繼續流入，並較集中在148至152元收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於周二獲資金轉向流入，有約560萬元。而周二部署熊證的資金則主要沽出，並見180至182元收回區域的產品獲流入資金留意。

阿里購證24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，熱門條款。

阿里購證24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。

阿里牛證59040，收回價145元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿3.9倍，高槓桿、新上市。

阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，新上市近熊。

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