瑞銀料原油需求呈不均衡復甦　年底前挑戰75美元

國際原油價格上升，布倫特油價反彈，創下近5個月來單日最大漲幅。瑞銀表示，全球石油需求處於不均衡復甦，預估下半年石油市場供給仍緊俏，油價今年內有望再次挑戰每桶75美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，石油輸出國組織及聯盟(OPEC+)每月會議可視情況調整產能以調節原油供給，但預期石油庫存將在未來數月持續下跌，其中經合組織(OECD)庫存已跌破5年平均水平，預估下半年石油市場供給維持緊張。

另外，在疫情等利空干擾下，導致國際銅價近日回檔至200天移動平均值，不能排除銅價可能持續疲軟，瑞銀對此也調降銅的目標價，但跟近日接近9,300美元的價格相比，預計年底前還有反彈空間。

該行又指出，全球經濟恢復不如預期，在全球疫情陰霾持續，且接近美聯儲局縮減購債時間點，下調今年底與明年3月銅價目標，目標價從原來的11,000美元降至10,000美元，明年中可望挑戰10,500美元。

另外，倫敦金屬交易所(LME)銅庫存自3月起繼續上升，但上海期貨交易所的庫存卻穩固地減少，雖然相關庫存占總存量比重僅8%，但預期對銅市供應仍處於供不應求的狀態。