美國持續高溫乾旱　農作物失收　全球糧價勢飆

外媒報道，美國持續的高溫乾旱天氣，讓農作物收成惡化，進一步推高玉米和小麥等主食的價格。

過去兩年，農民收入受到重創，首先是抗疫的封鎖措施打擊了價格，然後是炎熱乾燥的天氣導致歉收，限制了農民在需求增加和價格上漲時獲利的能力。

根據美國乾旱監測機構的數據，極端高溫正在烘烤美國大部分地區。另據美國國家海洋及大氣總署局數據，北達科他州和明尼蘇達州等地的土壤濕度，正接近歷史最低水平，故原本春天種植的農作物都枯萎了。根據農業部數據，大約63%的美國春小麥作物狀況不佳或非常差，而去年同期此數字僅為6%。

惡劣的天氣讓美國農業部降低了對今年美國作物產量的預期，這反過來又導致國內庫存減少。如是者，結果是農作物價格的攀高。芝加哥期貨交易所的穀物期貨交易，在5月份達到了接近歷史最高水平，小麥和玉米價格今年上漲約11%。

最新報價中，黃豆、玉米周二(24日)均上升，小麥價格走弱。11月黃豆期貨上漲39美分至每蒲式耳13.3175美元，12月玉米期貨漲9.75美分至每蒲式耳5.4525美元，而12月小麥期貨下跌1.25美分至每蒲式耳7.3225美元。除了美國外，包括俄羅斯、加拿大在內的其他國家糧食供應也遭到衝擊，全球糧價飛漲情況持續。

報道引述農業研究公司AgResource Co.指出，隨着國際市場的上漲，需求主導的牛市已經穩固，如果惡劣天氣持續，價格可能會進一步攀升。