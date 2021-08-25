股民睇路了！美銀指下半年金融市場出現危險徵兆…

美股本周快速反彈，似乎把上周的沽壓拋諸腦後，惟外媒引述美銀分析師指，多個市場出現危險徵兆，債券正在反彈，讓下半年風險資產蒙上一層陰影。

美銀首席全球固定收益、貨幣和大宗商品技術分析師Paul Ciana表示，美國國債期貨相對羅素2000指數的比率在3月刷新空前低點，之後持續走高。過去每當該比率觸底，之後債市的表現都優於羅素2000。這個信號出現，可能代表市場下半年的風險胃口受到打壓。

此外，市場再通脹交易情緒動搖正對小型股造成壓力，大宗商品市場的也出現類似情形，過去幾個月銅和原油表現不佳。

另一方面，Ciana表示，美元的表現優於羅素2000、銅和原油，2014年與2018年美元對羅素2000出現「W底」時，美元後來的表現都非常優異。Ciana又指，這樣的跨資產難題將為 今年下半年風險資產蒙上一層陰影，債券相對羅素2000 比率上升，代表資金朝安全資產或再平衡趨勢轉向。

華爾街普遍預期年底債券孳息率會上升，避險資金流動中的不確定性使債券漲勢受限。10 年期美債孳息率周二小幅走高至1.29%左右，保持在上個月的波動區間內。

此外，儘管美股持續走高，但該行發現，融資餘額已經由峰值減少，這可能是美股即將走弱的信號。美銀指出，投資者最近一直在降低曝險，其中一個指標是融資餘額。據美國金融監管局(FINRA)公布數據，融資餘額由6月份創紀錄的8,820億美元下降到7月份的8,440 億美元，降幅4%。與此同時，7月份股市上漲2.3%，創下歷史新高。