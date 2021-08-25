龍湖集團：冀未來整體毛利水平在25%以上

邵明曉表示，今年可售資源達4,700億元人民幣(下同)，當中1,300億元為全新項目，銷售鋪排的工作已經準備好，銷售率預期達到66%，有信心完成全年3,100億元的目標。

首席財務官趙軼指出，於限價的政策大環境下，毛利率下降是行業趨勢，龍湖毛利率已由去年的30%，降到27%；相信未來行業的毛利率會保持在20到25%，但房企仍能夠賺到合理利潤，也有利於消費者，行業毛利率最終回歸到合理水平的大趨勢已經形成。他期望，未來龍湖整體毛利水平在25%以上。

截至6月底，龍湖淨負債比率46%；剔除預收款後的資產負債率為68.3%；剔除預售監管資金及受限資金後，現金短債比為3.91倍，維持「三道紅線」的要求全部達標。此外，該企總借貸規模為1,918.2億元。

有指出內地要求「三道紅線」下的重點房企年度拿地銷售比不能超過40%，管理層表示，目前該比率為35%，會於符合「三道紅線」要求下，抓住機會獲取土地資源。

此外，龍湖公布，副總裁陳序平自周三(25日)起獲委任為該公司執行董事。