美匯企93水平 道期牛皮
2021年08月25日 16:29
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美匯指數報93.01；港匯見7.7845；離岸人民幣(CNH)報6.4723；美元兌日圓報109.74；歐元企1.1752，英鎊處1.3733。金價報1,796美元。布油報70.93美元，紐油報67.32美元。比特幣跌3.6%至4.78萬美元。道指期貨靠穩。
●市後關注點
-20:30 美國7月耐用品訂單
●港股反彈受制兩萬六關，恒生指數收市跌33點或0.13%，收報25,693點。國企指數收報9,076點，跌22點或0.25%；科技指數收報6,458點，升12點或0.2%，主板成交1,633億港元。科網股先升後回，阿里巴巴倒跌1.44%；小米集團升0.39%；騰訊升0.55%；美團升2.3%；京東集團升5%。https://bit.ly/3BacjzP
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●中國經濟：
-美貿易代表：正全面評估中美貿易政策。
-工信部：推動解決困擾鹽湖資源開發利用技術難題。
-上半年內地TMT企業IPO共78宗，融資2138億人幣。
—經濟降速減碳可稍緩，內地批准新建24座煤電廠。
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●EIU報告：疫下全球經濟損失2.3萬億美元，多由新興國承擔。
●傳台積電晶片明年加價一至兩成。
●金管局將增發400億外匯基金票據。