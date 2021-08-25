香港今年大手買賣金額超去年　北水淨購入佔逾85.3億

今年投資市場大手買賣氣氛回暖，中資及外資齊齊入市。美聯工商舖數據顯示，截至今年8月中為止，逾億元大手買賣金額已經錄得逾491億元，超過去年全年的總和，其中「北水」今年以來淨買入逾85.3億元，外資更超過87億元，同創2019年社會事件後新高水平，而工廈物業較受捧。該行認為，市場資金仍然充裕，加上經濟回穩，未來中港有望恢復通關，預計後市的大手交投仍然平穩，今年全年億元成交有望達到180宗的水平，涉資約900億元。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，本港疫情受控，現時整體投資市場已逐漸回暖，大手成交宗數呈上升趨勢。綜合該行資料研究部數據，截至8月15日，今年以來整體投資市場(包括工廈、商廈、舖位、酒店、服務式住宅、車位、舊樓地盤等)的億元成交宗數共錄115宗，比去年全年多約30.7%，成交金額總值約491.1億元，已超過去年全年總和的約1.2%。

隨着投資環境趨穩定，中資及外資入市意欲也增加，今年以來的大手成交，涉及兩類資金的買入金額分別錄得101.1億元及103.1億元，佔大手交投約20.6%及21%，兩者金額均較去年同期高。

若以資金流向(買入減去沽售的金額)計算，中資及外資今年以來分別錄得85.3億及87.9億元的淨流入，表現為2019年以來最佳，兩類資金更分別連續八季及三季錄得淨流入，情況屬近年罕見。

展望下半年，盧認為，雖然近日全球受變種病毒困擾，内地疫情又起，加上股市波動，或會影響投資意欲，但近期本港經濟逐漸回穩，又有望在明年通關，加上市場資金充裕，預料大手交投將維持平穩。

該行董事陳偉志指出，今年以來的全幢工廈買賣佔該類物業大手成交的4成，相當於14宗，主因受惠於活化工廈2.0及標準金額補地價先導計劃。今年工廈物業同受中、外資金追捧，外資合共斥資141.36億元入市，屬歷來首見，買家又以機構投資者為主，今年以來暫錄約98.33億元，佔總買入金額約56%，同屬歷來首見。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，今年以來的寫字樓大手成交主要為分層成交，全幢買賣僅錄2宗，只佔7%，屬歷年來罕見，相信是市場憂慮環球經濟環境，令寫字樓表現疲弱，投資者表現審慎有關。資金來源方面，中資買家今年以來暫錄156.7億元，佔約12.7%，為近年的低水平，反映持續封關令中資入市比例大減。今年以來，寫字樓大手市場的買家以房地產企業為主導，今年暫買入120.36億元，佔總買入金額約66%。

美聯旺舖董事梁國文則指，今年以來的舖位大手成交主要為一般商舖，暫錄27宗，佔總宗數75%，全座商場暫錄5宗，為2018年後最多，佔比約19%，主要受部分投資者的沽貨所帶動。今年以來的商舖大手成交主要以本地資金為主導，暫買入金額為約55億元，佔總買入金額約67%。買家類型以個人投資者為主，今年以來暫錄37.69億元，佔總買入金額46%，其次為佔總買入金額27%的房地產企業，暫錄22.35億元。