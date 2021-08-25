揚海考慮短期加推至少60伙　料最快下周首輪銷售

中原按揭及中原地產亦為揚海買家提供「置業優越按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日的1個月拆息0.066厘計算，實際息率為1.366厘，按揭年期達30年。客戶亦可享特賞現金回贈高達1.4%，兼享與按息一致的高存息戶口。

中原按揭董事總經理王美鳳指，目前市場有逾9成買家選用H按，而8月份的1個月拆息徘徊0.07%超低水平，並一度跌至0.06411%的11年半新低水平，現時H按實際息率較今年首季按息約1.46%進一步下跌，並較去年高位2.5%下跌逾1厘，供款人士的每月按息開支節省45%。她預期，本港低息環境將於今明兩年延續，有利置業人士以低息成本上會。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期多個新盤銷情報捷，加上港島區物業一向供應罕有，根據中原地產研究部數據，首7個月2000萬元以上的一、二手成交錄2,857宗，涉及金額1,252.76億元，分別較去年同期升103%及91%，又料中原城市領先指數可突破200點。