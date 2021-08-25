圓通速遞國際半年盈利微增　拓國際快遞及包裹業務

期內國際快遞及包裹業務(主要包括跨境配送小包裹)佔總收益約24.5%，去年同期則佔約14.5%。相關收益從去年上半年約3.2億元，增長至今次期內約7.44億元，大幅增長約132.4%。期內完成配送包裹約6,100萬件，去年上半年約2,900萬件，毛利增至約8,220萬元，按年增加約83.9%。

公司認為不論短期、長期內，跨境電子商務，均是未來數年的業務重心與核心增長點，公司將會繼續投資相關業務及基礎設施。同時，在後疫情時代，在消費行為改變的背景下，公司將受惠於來自上游產業需求的快速增長，國際快遞及包裹市場也將持續蓬勃發展。

公司認為，今年下半年其將面臨更多機遇與挑戰，但憑藉自身多年行業優勢、母公司資源以及深厚的戰略合作夥伴關係，仍然可以保證業務增長。因此，公司在年初既定戰略方向的基礎上，於下半年着重建設代理商網絡並將其小包裹業務拓展至東南亞，投入資源，實現突破。