高力：證券型代幣發行將應用在房產業　助提升流動性

房地產市場投資在新冠肺炎疫情下保持活躍，高力亞洲區估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，近年專業投資者大舉進軍亞太房產市場，特別是中國投資者，亦有不少內地房產在新加坡或香港以房地產信託基金(REITs)上市，可見市場有這類產品需求。認為證券型代幣發行(STO)將會應用在房產行業。

他提到，疫情下各國放寬銀根，低息環境刺激房產投資。截至去年底，亞太區機構投資者的房地產投資總額達3.3萬億美元，而2021年年初至今，房產市場的交易總額為1,040億美元，達去年交易總額的58%，預期隨着疫情受控，房產市場交易會進一步提升。

劉氏續指，STO為發行人提高效率、降低成本和擴大投資者群體的特性，將有助提升房地產投資市場的流動性。同時有望通過分割房地產資產權益、增強二次級交易流動性以及提高資訊透明度，為投資者帶來新契機。

恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華提到，房地產行業的傳統投資有一定掣肘，例如開發、建設成本高，房地產投資或購置需要大量資金，「幾十億甚至百億(資金投入)，專業投資者都未必可以做」，而交易和轉讓手續複雜且耗時等，回本時間長達5年至10年，甚至更長，限制投資者參與程度。

黃氏個人認為，市場資金充裕，惟缺乏相應的投資渠道，認為STO能為市場提供多一種投資渠道，企業亦多一個融渠選擇，而香港在發展金融科技、財富資產管理中心時，應考慮引入更多不同的投資工具。

不過，黃文華指，由於STO仍是新的產品，恒基未有研究相關應用。

香港去年8月推出為私人投資基金而設的有限合夥基金(LPF)制度，至今已有逾300家LPF。香港金融管理局外事部市場多學展處羅學賢指出，LPF具合約靈活性，對於代幣化(tokenize)甚為關鍵。舉例指，房地產開發項目的代幣化可能涉及所有權、佔用權和經濟權利的分割，而LPF能夠代表持有的權益，並據章程文件授予代幣持有人。同時，LPF能確保投資者責任通常只限於其承諾通過該LPF投資的金額，為投資者提供保障。

香港數字資產交易所聯合創始人兼首席策略官盧廷匡指出，證券型代幣靈活性強，能作為一種創新解決方案，幫助應對房地產領域內的特定挑戰，建設更廣闊、更公平、更透明的房地產投資市場，並為投資界帶來一項新的資產類別。