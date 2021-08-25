瑞聲科技多賺1.8倍　冀提升交付能力

集團第二季度收入為43.2億元，同比上漲0.9%，毛利率升1.7個百分點至25%；淨利潤為人民幣3.89億元，同比上漲45.2%。受上游晶片短缺的影響，集團海外工廠產能利用率不足，加上主要客戶產品單價下降，導致第二季度毛利率按季下降6.1個百分點，淨利潤按季下滑26.9%。

期內集團聲學業務實現收入為41億元，同比增長24.3%，毛利率為33%，同比提升6.7個百分點。光學業務收入15億元，同比增長137.1%，毛利率為24.7%，同比提升12.4個百分點，其中6P塑膠鏡頭佔總出貨量的比例達到13%。

首席財務官郭丹指集團非常關注金屬原材料價格上漲的情況，但公司與戰略夥伴有足夠的庫存備貨，早前價格的上漲對公司的毛利影響不大，在越南的生產於6月份受變種病毒影響，但7月份已開始回復正常。另外，越南工廠在聲學方面的產能控制在20%以內，早前已調動國內的生產資源以提升交付能力，料該情況會延期相關產品在第三季的銷售期。

投資者關係總監黃美娟表示6月份公司跟Ibeo Automotive Systems GmbH(Ibeo)達成戰略合作協議，集團在光學方面的技術，將結合IbeoNEXT 的開發，未來將會尋找企業投資機會和合作夥伴發展車載鏡頭。她透露，現時正與各方造車新勢力初步接觸，期望將WLG玻塑混合鏡頭應用到車戴鏡頭領域，未來2至3年會有更清晰計劃。

有傳瑞聲計劃將旗下誠瑞光學上市，黃表示，誠瑞光學為公司主要戰略之一，第二季的收入及利潤對其業務的貢獻也有提升，對上市進展有信心，現時正按步就班推進項目，適當的時間會公布最新消息。

至於WLG鏡頭的量產情況，投資者關係總監黃美娟表示，上半年已推出首款採用WLG的手機，去年重慶玻璃工廠已落成，捷克WLG模具工廠在第二季竣工，預計年底WLG玻璃產量可達到700萬至800萬。至於目前光學模組業務的量產計劃如期推進，目前光學模組的有15條生產線，料年底前會增20至25條。