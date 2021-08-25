TVB上半年續蝕逾2.8億元　不派中期息

公司在業績報告內表示，香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務於短期內仍屬一大挑戰。中港兩地之間繼續實施旅遊限制，區內經濟復甦的可能性有限。然而，廣告商對最近閉幕的2020年東京奧運會的正面迴響、近期「聲夢傳奇」的成功加上政府的消費券計劃給予信心廣告業務恢復增長在望。

報告期內，經調整LBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前虧損）按年收窄33.33%至1.4億元。總成本減少2.97%至15.97億元。

其中香港電視廣播的廣告收入由3.51億元增加約31%至4.6億元。無綫電視的5條數碼頻道於黃金時段的平均收視率共錄得25.2點，佔香港所有頻道觀眾份額的78%。在年輕觀眾群及高收入觀眾群中佔據的觀眾份額分別達到85%及88%。

直接面向消費者的非廣告收入佔總收入的比例按年增長2個百分點至16%。myTV SUPER登記用戶由860萬名增加至950萬名，增幅為11%。受益於訂戶人數上升推動ARPU(每名訂戶平均收入)增加，訂購收入由1.46億元增加8%至1.57億元。

公司展望，會著力透過多元化的發行及聯合製作模式擴大於中國內地市場的內容分銷。