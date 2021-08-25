瓦努阿圖度假別墅售價286萬元起

太平洋西南部島國瓦努阿圖是英聯邦國家，沿用普通法和低稅制，亦沒有外匯管制，近年逐漸成為港人投資移民的新寵兒。萬兆豐集團旗下的度假別墅項目One Melebay正好位於當地，全盤共推206伙，主打兩房至三房單位，並首推78伙兩房戶，建築面積1,076方呎，扣除最高折扣率10.7%，折實入場費36.66萬美元(約286萬港元)起。

該集團助理總監楊衎彥透露，中國和瓦努阿圖直航航綫即將開通，勢將進一步推動當地的旅遊業，認為投資當地的度假房產市場潛力無限，更料租金回報可高達約30%，直指是第二個馬爾代夫。

楊稱，除兩房戶外，項目亦設88伙三房戶和40伙五房戶，預計可於2024年落成，樓花期約兩年多。他又指當地房屋的空置率在疫情前非常低，料隨着全球逐漸通關，該盤落成時的旅遊度假的需求將再度攀升。管理費方面，則以每方呎3.5至4港元計算，若以兩房戶為例，每月管理費約3,766元起。

資料顯示，該盤整體背山面海，每座別墅可享全海景，設天台花園和車位。項目只需10分鐘便可直達當地國際機場，附近亦有國際學校和5星級高爾夫球會。

有關樓盤的展銷會將於本周末(28至29日)於中環文華東方酒店進行，若在場內購買任何單位，可享發展商提供的首三年樓價每年7%的淨租金回報，或雙人來回瓦努阿圖經濟客艙機票，及8日7夜MG COCOMO Resort住宿連早餐，總值4,000美金(約31,136港元)。