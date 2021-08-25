市場追捧新盤　各區一手樓加快推售步伐

發展商積極加快推盤步伐，各區亦有新盤推出，一手銷情亦見理想。黃竹坑站揚海正部署短期加推60伙搶攻，天水圍新盤Wetland Seasons Bay沽出一伙別墅單位，成交價創項目新高，而青衣薈藍亦將本周日(29日)開售68伙。

●揚海考慮短期加推至少60伙 料最快下周首輪銷售

中原按揭及中原地產亦為揚海買家提供「置業優越按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日的1個月拆息0.066厘計算，實際息率為1.366厘，按揭年期達30年。客戶亦可享特賞現金回贈高達1.4%，兼享與按息一致的高存息戶口。

中原按揭董事總經理王美鳳指，目前市場有逾9成買家選用H按，而8月份的1個月拆息徘徊0.07%超低水平，並一度跌至0.06411%的11年半新低水平，現時H按實際息率較今年首季按息約1.46%進一步下跌，並較去年高位2.5%下跌逾1厘，供款人士的每月按息開支節省45%。她預期，本港低息環境將於今明兩年延續，有利置業人士以低息成本上會。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期多個新盤銷情報捷，加上港島區物業一向供應罕有，根據中原地產研究部數據，首7個月2,000萬元以上的一、二手成交錄2,857宗，涉及金額1,252.76億元，分別較去年同期升103%及91%，又料中原城市領先指數年尾可突破200點。

●青衣薈藍周日開售68伙

該盤早前加推第7號價單，涉及32伙，實用面積181至257方呎，包括28伙一房及4伙開放式連平台特色戶，折實售價由457.725萬至689.435萬元，折實呎價約23,435至27,496元。

●逸瓏灣8已獲滿意紙 1.8萬呎會所有得睇

發展商周三(25日)開放項目會所Club Mayfair供傳媒參觀，會所室內面積約1.8萬方呎，包括面積達約2,500方呎的共享休閒空間，連同戶外空間會所總面積共約3.6萬方呎。

會所設各種不同設施供住客享用，包括約50米長的室外泳池，另設約25米長的室內恒溫泳池。同時提供健身室、宴會廳、天台燒烤場所、兒童遊樂室等，其實兒童遊樂室特設「STEM Workshop」，放置3D打印機及掃描器供小孩使用。此外，Club Mayfair更特設音樂室，可化身時下流行的KOL直播室，屬集團旗下樓盤首次設有相關設備。

田續稱，逸瓏灣8管理費每方呎約4.5元，項目已累售504伙，佔全盤約95%，套現超過49億港元。

●Wetland Seasons Bay創新高價成交 四房戶售1501萬元

●信置系今沽售3伙 套現7375萬元

同系的西貢逸瓏園亦沽出1伙，為第1座8樓F室，實用面積1,420方呎，以3,190萬元售出，呎價約22,465元。

●青衣明翹匯四房戶售1391萬元

●元朗PARK YOHO Milano三房售1,678.16萬元

●柏傲莊III再錄兩宗取消交易個案 累錄13宗

另一同日終止交易的單位為同座的55樓F室，實用面積359方呎，於6月30日以911.1萬元售出，並於7月7日簽訂買賣合約。

連同早前錄得11宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄13宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。