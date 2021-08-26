東方日報B1：中美貿戰現曙光　恐言之尚早

中美貿易關係重現曙光？疫情溯源調查報道未能有明確結論，市傳華爾街「老行尊」繞過拜登政府，正身處北京與內地官員會晤，尋求中國對美國企業進一步開放。此外，被列入貿易黑名單的中國電訊巨企華為，據報獲美國放行進口數以億美元計的車用晶片，貿易關係似乎有轉機。不過，有經濟師認為，中美各方面的競爭愈來愈大，相信難以尋求貿易和解，兩國關係短期內亦未必有太大的改善。

中美近年在市場開放、數據安全和企業海外上市等議題僵持，加上中國對各個行業監管，打擊中國資產回報，外媒引述知情人士指，一批華爾街資深業者正身處內地與京官會晤，尋求促成今年底前讓中美金融圓桌會議(China-US Financial Roundtable)召開新一輪會談，爭取擴大開放市場，並釐清政策風險。

回顧2018年貿戰升級期間，中美曾舉行金融圓桌會議，吸引不少美國金融巨頭參與。當時特朗普政府曾警告華爾街「不要涉足中美談判」，但會議仍成立，去年因疫情關係令會面受阻。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，今次華爾街金融界尋求會面，只是由於中國監管不斷擴大，或導致國際投資者蒙受損失，故希望可在對話中獲得更清晰資訊，對改善中美貿易關係未必有重大意義。

另外，美國供應商禁止向華為出售用於5G設備及晶片至今滿一年。當市場屢傳受美國禁令之苦的華為晶片庫存捉襟見肘，外媒引述知情人士指，美國有意允許向華為出售價值數億美元用於屏幕及傳感器等汽車零組件晶片，同時為其購買汽車晶片開綠燈。據悉，華為已要求供應商再提供總額更高的晶片，相關許可通常有效期為4年。

美國商務部發言人稱，政府將持續執行許可政策，限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟件或技術。而車用晶片一般被認為較低階，審批門檻因此低於5G等通訊晶片。華為發言人拒評，重申「智能網聯汽車的新零部件供應商」定位，目標是幫助汽車製造商打造更好的汽車。

惟吳卓殷認為，全球車用晶片供需失衡嚴重打擊相關產業，加上美國提供晶片或令自身受益，促使今次放寬對華為禁令，惟不排除美國會重新祭出禁令。

另美國貿易代表戴琪會晤美中貿易全國委員會(USCBC)和美國商會中國中心顧問委員會(U.S. Chamber China Center Advisory Board)，她表示，拜登政府正全面評估對華貿易政策，強調中美貿易關係依然重要，惟美國仍致力解決中國透過不公平貿易政策和違反市場競爭行為，傷害美企和勞工問題。

事實上，美國總統拜登上任7個月以來仍未制訂對華貿易政策，中美貿易戰揭幕以來，貿易差額不見明顯縮窄。吳氏指，美國對中國貿策沒有停止，只是拜登所採取的方法較溫和，預計中美貿易差額將維持目前趨勢。