美股道指收漲39點　標指納指齊創新高

市場觀望氣氛濃，美股周三(25日)窄幅做好，標指和納指仍創出收市新高。道指收報35,405點，升39點或0.11%；標指收報4,496點，升9點或0.22%；納指收報15,041點，升22點或0.15%。

百貨公司Nordstrom上季每股盈利和收入均勝預期，但收入水平仍低於疫前，拖累股價挫17.64%，收報31.14美元。

個人護理用品巨頭強生指其新冠疫苗加強針能產生較高抗體，股價收跌0.66%。

8月24日是蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克掌舵10周年。外媒統計顯示，若投資者於2011年庫克上任首天用1,000美元投資Apple，如今價值將升至1.29萬美元；相比之下，若當天用1,000美元投資標指，如今價值僅約4,659美元。Apple股價全日跌0.84%，收報148.36美元。

儘管美股近期繼續破頂，但美國銀行指出，孖展貸款已經由高位回落，這可能是美股即將轉弱的信號。據美國金融業監管局(FINRA)數據，孖展貸款由6月份破紀錄的8,820億美元，降至7月份的8,440億美元，降幅4%。

美銀技術研究策略師Stephen Suttmeier指出，雖然孖展貸款高峰並不總是與標指的頂點同時出現，但往往對股市不利。