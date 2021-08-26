鄧建初：牛熊市炒法有別　切勿一本通書睇到老

普羅股民皆以為持續上升就是牛市，不斷下跌應是熊市。初哥則認為，只要能在股票市場賺錢才有意義，如果在牛市也贏不到錢的話，與熊市有何分別？相反能於跌市中仍有進帳，這可算是牛市了。

上周秒投聊天室中，有網友詢問初哥是否專做極短線？初哥回答：「當然不是！如果大市處於上升趨勢，可一路移上止賺盤來配合其持續上升，直至高位有沽出信號或高位遇到阻力才平倉套利。但因為現在是下跌趨勢，所以應該採取速戰速決策略。」

下跌趨勢中，時常有小型反彈。技術高超、轉身靈活者，自然不怕低撈偷位。然而情勢危急，一把把鋒利刀子猛力下墜，就算撈中低位，也要睇位食胡。有胡不食，可能大損手，變成罪大惡極。如果堅持要大食，還不如忍手不買貨，直至築底完成，升市來臨才揸好股算了。

初哥炒超短線技巧高，利用止賺以保不失，或輕微止蝕以逃離險境，長期跑贏大市。這套炒股功夫，猶如打游擊戰，採用敵進我退、敵退我進的戰略。當然，要具備精通圖表分析能力，及摸通市場心理配合才可，否則貿然撈底，輸多過贏。

過往初哥曾為數個客戶操盤，利用上述方法於牛熊並存的上落市中，賺幅跑贏大市甚多。其中一位年賺幅度更高達約1.3倍，不過她有一個毛病，就是只喜歡集中注意力在個別股票回報率，認為長揸或者可以賺得更多。在初哥換馬之際，她往往糾纏在賺幅不大、及佣金問題之上，變成過分斟酌於別人的賺佣，而非整體戰績。她亦嘗試長揸股票，卻是輸至體無完膚，我幫她賺的，還不夠補回其本身所輸的。後來聽朋友說炒外匯好，於是動用比買股票多十倍的資金投放到外滙市場，結果輸了十倍於股票市場我幫她所賺的錢。

聊天室在今年7月6日開通，當時恒指28143，上周五收市24849，個多月內指數大跌3294點，不少股票從高位下跌四五成。期間初哥多次推介股票，只有四次輕微止蝕，平均每次約3%，命中率高得驚人。

隨後大市果然跌穿24748，進一步下跌至24581，後反彈至24849收市，仍大跌466點。而信義光能及海吉亞反彈完再度下跌，未能重上提議的沽出價位，其中海吉亞更比沽出價位大跌7.58%。證明在大跌市中，利用超短炒的策略，把握機會在急速反彈時套利的重要性。箇中玄機，讀者要深思才能明白箇中奧妙。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)