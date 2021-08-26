綠葉製藥旗下生物製藥公司引入戰略投資者

由於山東綠葉於博安生物的持股比例將於完成後由74.5%下降至73.56%，視作出售博安生物股權。

認購協議載有向投資者提供若干權利的條文，有關權利包括回購期權，據此，倘發生若干事件，投資者有權要求山東綠葉購買投資者持有的全部博安生物股權。

公司指出，認購事項的所得款項將用作博安生物主營業務的補充營運資金，增強其抵禦風險及保持市場競爭力的能力，促進長期穩定發展。此外，引進戰略投資者預期將為博安生物的發展與搶佔行業領先地位的能力帶來協同作用。

博安生物是一家全面綜合性生物製藥公司，其專門從事治療用抗體開發、製造及商業化，專注於腫瘤、自體免疫、疼痛及內分泌疾病。公司已開發出10多個擁有國際知識產權保護的創新抗體和8個生物類似藥。

高特佳匯科的普通合夥人為北京高特佳資產管理，該公司由深圳高特佳投資集團全資擁有，其最終實益控制人為卞莊。

雲南菲利克斯為一隻人民幣私募股權基金，專注於投資具備先進科技創新及創新模式的成長階段企業，重點投資於中國沿海地區及西南地區的戰略產業。