標指及納指再破頂 金價回軟

●美匯指數跌至92.82；港匯見7.7840；離岸人民幣(CNH)報6.4703；美元兌日圓處109.98；歐元企1.1772，英鎊見1.3764。金價報1,793美元。布油報71美元，紐油報67.97美元。比特幣升上4.9萬美元水平。道指期貨靠穩。

●美國7月耐用品訂單按月跌0.1%，扭轉前一個月升0.8%的勢頭，但較市場預期跌0.3%溫和，期內扣除運輸設備的訂單增0.7%，增幅大於市場預期的0.5%。

●聯儲局在周三(25日)的逆回購操作成交量1.147萬億美元，突破周一(23日)以1.136萬億美元錄得的歷史紀錄。

●港股ADR指數收報25,732點，升39點。

●即月恒生指數夜期收報25,606點，跌74點，低水88點，成交13,292張。

●紐約10月期油收報每桶68.36美元，升82美仙或1.21%；布蘭特10月期油收報每桶72.25美元，升1.2美元或1.69%。

●紐約12月期金收報每安士1,791美元，跌1%。

●英國富時100指數收報7,150點，升24點或0.34%；法國CAC指數收報6,676點，升12點或0.18%；德國DAX指數收報15,860點，跌45點或0.28%。

●歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，歐洲央行已經準備好應對美國聯儲局開始縮減量化寬鬆措施(QE)所可能導致的任何市場干擾。

●中國恒大發盈利預警，預期截至6月30日止6個月錄得淨利潤下降，料為90億至105億元人民幣，較去年同期下降29%至39%。

●小米集團公布，截至6月底止上半年純利160.61億元人民幣，增長1.4倍，不派中期息。

●華潤置地上半年多賺15%至131.25億元人民幣，中期息17.3分(約20.8港仙)。