彭偉新：被「錯殺」教育股反彈在望

恒指周三(25日)早上曾一度升近20天線的主要阻力位，而該水平相信是近期的最主要阻力位，特別是港股於6月再由29,394點高位回調及失守20天線後，便持續回落。在多次反彈至20天線水平即見阻力後，20天線變成了短期的最大阻力，而且該水平更是保歷加通道的中軸，當整個大市進入走勢偏弱的期間，指數通常只會在保歷加通道的中軸至通道底部之間徘徊。

不過，由於恒指的確在過去幾日的大幅反彈期間，資金流入恒指成分股有加快的情況，特別是周一及周二兩日，恒指成分股的資金流入總額分別為81億元及120億元，較平時每日只有40億元的資金流多出一倍及兩倍，因此，即使整體成交額仍未能重返2,000億港元，並不代表動力不足。

雖然恒指暫時仍然未能向上突破20天線的阻力，不過，恒指只要不再向下跌穿之前低位24,581點，以及RSI不再向下跌至7月27日的18.9以下，恒指RSI的牛背馳仍然有效，並可以逐步見大市維持反彈局面。

早前，內地連續推出多個與教育發展相關的政策，當中包括禁止K12教育(由幼兒至初中)課程牟利，以及限制部分課後培訓的時限及企業發展，令到不少的教育股受到影響而出現股價大跌，而部分不受到K12發展政策及課後培訓政策所影響的教育股，亦出現大幅下跌，反映投資者對相關消息的反應過敏。

集團股價自今年1月升上10.68元水平後開始回吐，並跌穿所有移動平均線後，最低見4.8元後才能回穩，而股價在過去一個月仍然在低位徘徊，不過未有失守之前低位。市場仍然相信集團今年整體毛利率可以升至51%，而且市場現時給予集團的目標價中位值為10.65元，較現水平作然有1倍的潛在上升空間，預期股價在走勢回穩，以及向上升破20天線的阻力後，可以作出一步的反彈。若果按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望阻力位7元，建議投資者可以在5.3元買入，至於股價一旦跌穿支持位4.8元，就要先行止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股份及相關衍生產品之權益)