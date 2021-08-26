鄧聲興：揀電力股要留意可再生能源佔比
2021年08月26日 08:30
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中國近年大力支持風電、太陽能發電等新能源電力發展，並於今年3月提出要加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式併舉，大力提升風電、太陽能發電規模。今年5月，國家能源局發布「關於2021年風電、太陽能發電開發建設有關事項的通知」，指出2021年風電、太陽能發電量佔全社會用電量的比重達到11%左右，同時要求落實2030年前「碳達峰」、2060年前「碳中和」的目標；以及至2030年非化石能源佔一次用能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機量達到12億千瓦以上等目標。
近日中資電力股全面受捧急漲，華能國際(00902)昨日突破去年8月所創52周高位3.72元，曾高見4.2元，本周升幅約25%；華電國際(01071)及大唐發電(00991)同樣創52周新高，分別高見2.78元及1.5元，本周3天累計升幅均已超過10%；從事風力及其他新能源發電和售電業務的大唐新能源(01798)也重越10天、20天及50天線，最高見2.2元。
其中，近期發布中期業績，期內錄得營業額422.39億元，按年升35.4%；純利51.05億元，較去年同期的45.29億元上升12.7%的華潤電力(00836)，曾見19.4元創近6年新高，本周內漲逾10%。至於中國電力(02380)亦同創52周新高，見3.19元，本周累升逾30%。中國電力業績表現同樣亮眼，期內錄得收入165.43億元人民幣，按年增加26.7%；純利則為13.72億元人民幣，按年增長17%。
受惠於「碳中和」元年及國家的支持和推動，2021年1至6月，全國可再生能源發電量達1.06萬億千瓦時。其中，規模以上水電4,826.7億千瓦時，按年增長1.4%；風電3,441.8億千瓦時，按年增長約44.6%；太陽能發電1,576.4億千瓦時，按年增長約23.4%；生物質發電779.5億千瓦時，按年增長約26.6%。可再生能源保持高利用率水平。截至2021年6月底，全國可再生能源發電裝機達到9.71億千瓦。其中，水電裝機3.78億千瓦、風電裝機2.92億千瓦、太陽能發電裝機2.68億千瓦、生物質發電裝機3,319萬千瓦。
可再生能源發電量持續增長，看好整體電力行業發展，相信投資者在選股時，續留意其可再生能源比例，並關注公司的結構變化。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)