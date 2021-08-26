綠色經濟僅屬口號？全球發電設施碳排放又創新高

倫敦環保智庫Ember統計顯示，全球發電設施的碳排放量今年上半年大幅反彈至歷史新高，和疫情爆發前的水平相比高出5%，凸顯全球推動從化石燃料轉型再生能源、催生「綠色經濟復甦」的難題。

報告指出，疫情爆發後，全球許多國家的大規模封鎖措施，曾讓溫室氣體排放量暫時下滑。2020年燃燒煤炭的發電量減少4%，是史上最大降幅，但整體而言，2019至2020年間，煤炭仍佔全球額外電力需求的43%。

目前，亞洲的燃煤發電碳排放佔全球的77%，僅中國就佔了53%。

數據顯示，2020年全球仍有61%電力來自化石燃料，G20國家中有5國有關佔比甚至超過75%，包括沙特阿拉伯高達100%、南非達89%、印尼為83%、墨西哥和澳洲皆為75%。

Ember警告，全球碳排放有30%是燃煤發電產生，由於能源轉型步伐極為緩慢，人類恐怕難以逃過氣候變遷最糟衝擊。國際能源署(IEA)日前也預測，今年煤炭發電量將隨着電力需求反彈。

Ember首席分析師Dave Jones指出，燃煤發電量必須在2030年之前大幅減少80%，才能把全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內，需要打造足夠的潔淨電力，以取代煤炭和替全世界供電。