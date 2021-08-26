李偉傑：小米業績創新高　手機高端化策略奏效

首先，受益於手機出貨量大幅增長及均價上升，集團智能手機業務增長強勁，智能手機收入達到591億元，按年增長86.8%；全球智能手機出貨量達到5,290萬部，按年增長86.8%，成為業績增長的主要驅動力。

小米智能手機收入快速增長，市場市佔率持續擴大，根據Canalys數據，2021年第二季，小米全球智能手機出貨量排名首次晋升第二位，市佔率達到16.7%，在全世界22個國家和地區的智能手機出貨量達到了第一。另IDC數據顯示，2021年Q2小米集團智能手機出貨量按年增長86.6%至5,310萬部，主要受益於中國、西歐及其他海外市場份額提升，全球市場份額上升至17%，僅次於三星的19%，並成功超越蘋果的14%，令市場大為驚喜！

值得留意是，集團同時加速推進手機雙品牌策略，並已見成效。筆者看好小米系列手機的高端化戰略，預計2021年智能手機板塊盈利能力將有所提升。在2021年上半年，小米在中國地區3,000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智能手機全球出貨量達到1,200萬台，超過2020年全年的約1,000萬部。

除了智能手機業務繼續大放異彩，IoT與生活消費產品收入增長亮麗。截至2021年6月30日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數達到3.74億部，按年增長34%。手機X AIoT智能生態收穫了更多用戶，全球MIUI月活用戶達到4.54億；「小愛同學」月活用戶，在今年6月，首次突破了1億名。隨着5G和人工智能技術的發展，且小米智能手機逐步高端化，預計互聯網業務的月活躍用戶和ARPU都會有所提升，有助推動物聯網成為消費科技硬件行業下一個主要業務。而各項業務亦可帶來連續性及更大的協同效應，將是小米下一步重要發展，進一步推高估值。

走勢上，小米早前股價受大市受壓而跟隨下跌，但業務發展前景亮麗，相信股價可在23.5至24港元進行吸納，短線目標30港元，中線目標35港元，支持位在20港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)