任澤平：內地最大泡沫是房地產　恐引爆中式次按危機

內地著名經濟學家任澤平表示，中國未來經濟下行壓力將逐步加大，而房地產可能成為今年下半年到明年上半年拖累中國經濟下行的重要原因。

他稱，現在中國就剩一個最大的泡沫，叫房地產，也號稱最堅硬的泡沫。未來中國調控房地產，要注意讓房地產軟着陸，不要讓它硬着陸，因為那是不可承受之重，往往使經濟傷筋動骨。而10次危機9次屬地產，房地產要出問題，一定是大問題。

此外，他強調，房地產是經濟周期之母，沒有任何東西可以與其作對比。在中國，國民經濟第一大支柱一定是房地產，房地產帶動的相關投資，佔中國固定資產投資1/3以上，在人民財富中，股、房、債市加起來，房地產大約佔70%以上。在金融上，銀行對房地產領域的放貸，佔整體銀行貸款比重超過1/3，房地產對中國經濟貢獻很大，避免硬着陸至關重要。

如果中國當局擴大房地產調控措施，使房地產快速硬着陸，任認為將導致泡沫爆破、銀行風險大面積暴露，很多買房的人負資產、土地財政坍塌、上下游的家電企業、建築建材企業也大批倒閉，而銀行對房地產的暴險非常大，相關準備金根本理賠不起，有關風險如處理不好，恐將引爆中國版次按危機。

任澤平於2017年獲恒大集團以年薪1,500萬元人民幣聘任集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長，今年3月離任。