【高盛推介】騰訊彈上兩周高位 資金部署淡倉
2021年08月26日 11:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周五曾低見412.2港元的1年新低，並由當日開始反彈，當中截至周三(25日)累計升逾13%，及曾高見491.6元的過去兩周高位。周四(26日)早段繼續向好。
有報道指，騰訊旗下微信的微信小程序已展開「飯圈亂像整治」專項，並自6月24日至8月17日，微信已核查85個違規小程序，並封禁其支付能力。根據騰訊報表披露，騰訊在本周二(24日)於聯交所場內回購2.26萬股，沙資約1,020萬元。
觀察個股輪證資金流向，近日資金積極部署淡倉，本周二及周三共錄得約3,450萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約1,910萬元，而周三流入熊證的資金則有約480萬元，並較集中在500至520元收回區域的產品。
好倉方面，則見周三流入牛證的資金集中在430元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，則見近期北水持續買入騰訊，過去4個交易日皆錄得資金淨買入，合共約58.9億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(21857)。貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊購證(22789)。牛證方面可留意屬市場上最貼價500兌1牛證的騰訊牛證(60236)，與現價有約38元收回距離。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿。
騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。
騰訊牛證60236，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，市場上最貼價500兌1牛證。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的新上市騰訊沽證(25307)。貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(24338)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(54781)，與現價有約37元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(51441)，與現價有約47元收回距離。
騰訊沽證25307，行使價348元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、新上市。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
騰訊熊證54781，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，低街貨近熊。
騰訊熊證51441，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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