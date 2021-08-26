許繹彬：炒科技股先服暈浪丸

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着港股上周五做出24,581點的今年低位後，大市踏入本周有喘定之感，除卻因為國內監管措施「暫告一段落」外，亦受惠於市場上突然傳出中美金融戰會「有偈傾」；而有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)，本來較早前幾乎把手頭上的中概股清空，但近日突然在美股市場上，吸納超過16.48萬股京東美國預託證券(ADR)，突然再次睇好中概股。從上述兩件事件來看，均令在美上市積弱已久的中概股作出報復式反彈，尤以重災區的電商股及教育股升幅最為顯著。消息除帶動了中概股反彈外，納指更因短期不利消息消除，升穿15,000點水平，創下歷史新高。

許指出，科技股走勢突然一洗頹風，在港反映科技表現的恒生科技股指數，日前亦作出報復式反彈，連帶恒指亦回升。但他認為，大市由低位反彈1,000多點至25,900點時，沽盤頓時湧現，可見投資者信心仍未恢復，一有風吹草動，便立即沽貨為上；加上成交在跌市中曾錄得逾2,000億港元；但反彈市成交則維持在1,600億元左右，可見投資者對大市的走向仍有戒心，因此，除非大市能在大成交下升穿26,100點水平，否則港股在反彈後只會見拉鋸或沉悶的局面。另外，他相信科技股仍會主導未來港股走勢，但投資者必須要有心理準備，炒此類股份可能需要先服「暈浪丸」，因為可能分分鐘會出現單日轉向的格局。