【瑞通推介】快手股價波動　投資者積極掃熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的演說，道指周三(25日)收報35,405點，升39點或0.1%。恒指周三先升後回，收報25,693點，跌33點或0.1%，受阻於26,000點關。周四(26日)早段好淡爭持，其後跌幅擴大至逾300點，跌穿25,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾510萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,800萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

恒生科指周三曾升近3.5%，高見6,671點，及後升勢回順，全日力保12點或0.2%升幅，收6,458點。科技股受監管措施困擾，科指上周五(20日)曾跌破5,770點創歷史新低，今周連續3個交易日回升，自低位累漲11.9%。周四高開後回落，受阻於6,500點。周三有逾90萬元淨流入其好倉，淡倉亦有約10萬元淨流入。

瑞聲周三公布錄中期純利9.21億元人民幣，按年增長1.87倍，股價午後曾抽上48元，最終收報46.85元，升2.5%。管理層指公司有與造車新勢力就車載光學業務進行前期接觸。瑞聲周四早段最多回吐近1成，創超過3個月的低位，考驗42元的支持力。分別有逾800萬元和逾50萬元在周三淨流入瑞聲好倉和淡倉。

目前佔科指權重最高的阿里巴巴，周二(24日)自上市低位反彈一日後，周三升破172元後無以為繼，倒跌1.4%收164.1元。周四早段窄幅爭持，徘徊在165元以下。周三有逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉則錄逾50萬元淨流入。

小米根據非國際財務報告準則計，上半年經調整淨利潤123.91億元人民幣，按年升1.18倍，勝預期；同時公布合共以約7,737萬美元作價，收購自動駕技術公司。小米周三績前收升0.4%於25.35元，錄三連升，周四早段曾升逾2%，重上26元，其後轉跌，回至25元之下水平。周三分別有逾240萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。周四早段小米輪引伸波幅有回落的情況。

波羅的海乾散貨指數(BDI)連升11日，創2008年後最高，中遠海控周三曾漲4%至14.78元，收升1.8%於14.46元。另公司將於下周一(30日)公布中期業績，並已發盈喜，料上半年多賺逾31倍。股份周四早段好淡爭持，守14元。周三有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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