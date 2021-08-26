【高盛推介】小米業績勝預期　資金流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團(1810)於周一(23日)起連續4日反彈，當中周三(25日)升約0.4%，並在收市後公布中期業績，表現勝預期。周四(26日)高開約2.6%後回吐。

截至今年6月底止，小米中期收入達1,646.71億元人民幣，按年升59.5%。純利達160.61億元人民幣，按年升141.1%，勝預期。當中於第二季，集團總收入達878億元人民幣、經調整淨利潤達到63億元人民幣，創單季度歷史新高。智能手機收入達591億元人民幣、全球智能手機出貨量達5,290萬部、互聯網服務收入達70億人民幣，則均創歷史新高。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周三獲資金轉向流入，而以過去5個交易日計，則共錄得約1,290萬元資金流入。當中認購證佔約1,040萬元，周三流入牛證的資金則有約240萬元，及主要集中在24元以上收回價的貼牛。

觀察港股通資金流向，則見近期北水持續沽出小米，當中周三錄得約3,700萬元資金淨賣出。

小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、活躍條款、高敏感度。

小米購證22779，行使價27.3元，2022年1月4日到期，實際槓桿6.5倍，中期、行使價25至28元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

小米購證18005，行使價29.05元，2021年11月26日到期，實際槓桿8.5倍，價外、低面值。

小米牛證60239，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率18.4倍，新上市近牛。

小米牛證59044，收回價22.5元，行使價22.1元，換股比率50，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。

小米熊證52568，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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