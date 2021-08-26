【產經直播】中資龍頭科網股可撈底？

另外，有「女股神」之稱伍德(Cathie Wood)又轉口風，開始重建中資股倉位，並稱長遠對中國樂觀程度高於悲觀，仿效其部署策略能否奏效？

美股納指不斷尋頂，上望空間有幾大？市場靜待聯儲局本周在全球央行年會上的言論，投資者有咩要注意？

美國庫存數據顯示燃料需求強勁，國際油價連升3日。大行都加入唱好，瑞銀預計到12月布蘭特期油將升至每桶75美元，入定原油期貨ETF等升？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。

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