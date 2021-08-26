奈雪的茶全年計劃開300間門店

截至6月底，本集團在74個城市擁有578間奈雪的茶茶飲店，均為自營。上半年新開93間奈雪的茶茶飲店，並關停6間奈雪的茶茶飲店，在一線、新一線城市新開61間奈雪的茶茶飲店，佔上半年新店總數的65.6%。公司將繼續落實「加密」的策略，重點在一線、新一線和重點二線城市加大門店密度，提升消費習慣，全年計劃新開超過300間門店。

董事長兼首席執行官趙林指出，上半年公司在科技、供應鏈及營銷方面加大投入至1.6億元，為未來中長期持續發展做好準備，而期內公司的門店經營利潤亦達3.85億元，在整個行業來說是相當可觀的水平。另外，公司的銷售持續增長，未來會將投入費用會攤薄。公司亦為未來2至3年發展進行了人員儲備，預計總部人力成本佔比亦將逐步攤薄。隨着第二類PRO茶飲店在未來佔比提升，門店整體租金成本也將呈下降趨勢。

回應近日外媒報道有關北京兩家奈雪茶飲店食品安全問題，總經理彭心表示，已調動內部團隊進行3個月的調查，強調會配合政府對食品安全的要求。另外亦發現政府部門的意見書與媒體的輿論有出入，市場上有大量錯誤的訊息，未來將更開放與媒體及政府部門的溝通。

她形容，今次事件讓公司對食品安全流程進行回顧，未來會避免出現同類事件，內部將積極優化食品質量，門店目前已恢復正常營運。