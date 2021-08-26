中國人壽：「健康中國」建設有利保險市場發展

截至今年6月底，中國人壽新單保費1,339.14億元人民幣(下同)，按年下降8.4%；新業務價值298.67億元，按年下降19%；總保費收入4,422.99億元，按年增長3.5%。

蘇指出，儘管中國經濟從疫情中穩步復甦，惟恢復情況仍然不穩固、不均衡，降低居民消費意欲，加上外部不確定因素較多，保險需求難以充分釋放。對此，公司將以穩健經營、平穩發展為主要經營方針，並期望穩定投資收益及加快數碼化轉型。

面對來自互聯網保險公司的挑戰，該公司副總裁詹忠指，一直有留意相關行業的發展，並認為市場競爭必須面對，因此去年中國人壽成立互聯網業務部，目前以自營業務為主，外部合作佔比較低。他表示，公司對合作持開放態度，現時亦正就合作夥伴進行溝通及篩選。他強調，保險產品作為較複雜的金融產品，不僅需要線上服務，同時需要專業人士在線下與客戶溝通。

事實上，今年各家中國壽險公司的代理人數目普遍呈收縮趨勢，今年上半年中國人壽個險銷售團隊115萬人，其中營銷隊伍規模71.9萬人，收展隊伍規模43.1萬人。個險板塊月均有效銷售人員按年有所下降。

詹續稱，後疫情時代就業選擇偏保守，就業環境也趨於穩定，因此增聘難度進一步加大。同時該公司自去年起更注重招募質素，冀推動代理人團隊向專業化、職業化以及數碼化轉型。他預計，行業代理人規模未必再出現大幅增長。