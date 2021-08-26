藍月亮料本季起可重回盈利水平 強調不打價格戰

他表示，去年第四季至今年首季期間，主要原材料棕櫚油和原油價格上升約30%至50%，在集團積極控制成本應對下，對上半年毛利率產生2%至5%影響，預期下半年原料價格走勢大致持平。

公司在財務中提及，上半年其產品的定價結構因市場上低價產品供應過量而受到干擾。潘指出，公司已實施措施應對，包括減少折扣，與電商平台簽訂戰略合約等，料下半年毛利率有所提升，目標全年毛利率維持在60%以上。他又表示，集團屬中高端定位，強調不會打價格戰，會持續改善產品組合等應對競爭，相信有關影響可在短期內解決。而內地針對電商低價傾銷的新罰款規定亦對穩定市場價格有幫助。

集團的個人和家居清潔護理產品的銷售按年倒退三至五成，他解釋，由於去年疫情期間，市場對相關產品的需求大幅提升，若與2019年相比，上半年銷售仍有不少增幅，故相信國內市場還未出現飽和。他亦指，未來會考慮擴展海外市場。