疫情未見盡頭！全球供應鏈困局恐持續至明年

新冠肺炎疫情嚴重破壞亞洲工廠生產，並擾亂航運。外媒報道，被認為是暫時性的供應鏈緊縮，目前看來恐怕將持續至明年，對全球經濟造成更大的衝擊。

分析指出，製造商因為關鍵零件短缺，以及原物料、能源成本上漲等因素受挫，同時更被迫要爭奪貨輪空間，進一步將航運價格推至歷史高位，使部分出口商必須提高價格，甚至乾脆取消出貨。

生產藍芽喇叭至魔術方塊等消費產品的香港美好電子行政總裁謝鴻強稱，公司無法獲得足夠的零件，無法獲得貨櫃，成本已大幅上升。自3月以來，磁鐵成本上漲約50%，使生產成本增加7%，由於價格持續變化，現在已不知道是否能從魔術方塊中賺到錢。

此外，全球第三繁忙港口的中國寧波舟山港8月出現Delta確診病例後，碼頭隨即關閉兩周，亦對貿易帶來巨大衝擊。長榮總經理謝惠全日前指出，貨櫃海運市場因疫情造成塞港，但美國庫存又低，在供需嚴重扭曲下，預期全球塞港將會到明年中；若無法有效控制疫情，塞港甚至將成為新常態。

根據世界貨櫃運價指數，從亞洲運往歐洲的貨櫃成本，較2020年5月高出約10倍，從上海到洛杉磯的貨運成本則增長6倍多。

Delta變種病毒急速擴散，已導致許多工廠難以營運，東南亞地區尤其受衝擊。分析指出，供應鏈瓶頸很難快速獲得解決，包括印尼和越南在內的主要出口國，仍在竭力控制Delta病毒疫情，可能會透過放慢生產和推高成本，繼續拖累全球經濟復甦。