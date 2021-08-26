棄美赴港！薩摩耶雲科技已遞港上市申請　傳籌39億

投資管理公司太盟投資集團(PAG)有份投資的中國雲服務科技解決方案提供商薩摩耶雲科技集團向聯交所遞交上市申請，招銀國際及中信建投為聯席保薦。早前有傳該公司計劃集資5億美元(約39億港元)。

該公司原屬意在美國上市，並在2018年向美國證券交易委員會遞交上市申請，惟基於當時中美貿易戰及地緣政治緊張產生經濟不明朗因素，加上不可預測的市況，在2019年8月撤回上市申請。

截至今年4月30日，該公司的平台已連接約7,370萬家小微商戶及客戶、50家金融機構等。2021年首4個月，盈利2.16億元人民幣(下同)，按年增長64.15%；收入按年上升90.3%至9.21億元。

是次集資所後將用於完善及提升產業雲解決方案、金融雲解決方案、擴展金融機構客戶；支持研發核心前沿技術、構建及完善雲原生基礎設施，以及用作營運資金及其他一般公司用途。