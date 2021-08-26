調查：香港第2季可疑數碼詐騙比率升62.4%

隨着針對企業及消費者的數碼詐騙日益猖獗，個人信貸資料庫環聯調查報告顯示，全球各行業在今年第2季的可疑數碼詐騙比率按年飆升16.5%。就源自香港的交易而言，可疑數碼詐騙比率的升幅高達62.4%，當中虛擬社區及電子遊戲的疑似數碼詐騙比率錄得最高升幅，分別達3.33倍及2.05倍。

環聯亞太區首席產品官殷虹指，騙徒每隔數個月便會轉移行騙的目標行業，這是一個相當常見的現象。騙徒傾向於在交易活動激增的行業尋覓機會。今年次季當香港逐漸從疫情中復甦，市民的非必要開支開始增加，虛擬社區及電子遊戲活動變得更主流化，因而成為騙徒首選的下手對象。

物流業是騙徒突然轉移目標的一個例子，2020年3月11日至今年3月10日期間，針對物流行業並源自香港的數碼詐騙比率飆升1.99倍。然而，今年第2季相關比率雖然仍有上升，但升幅已大幅收窄至3.5%。

隨着針對企業的數碼詐騙不斷升級，逾1/3消費者稱其在今年第2季曾成為新冠肺炎相關數碼詐騙的目標。期內網絡釣魚和信用卡被竊或盜用仍是最常見的騙案類型，分別有34%和22%的香港消費者曾受相關影響。