中銀香港：全球增持人民幣資產　香港可研究各種業務機會

中國銀行(香港)金融研究院資深策略員應堅表示，香港人民幣業務能夠發展成熟，與市場及政策因素有關。下一步香港可深入研究並抓住由「十四五」規劃產生的各種人民幣業務機會，更積極參與人民幣國際化。

他指，香港是國內與國際大循環的重要連接點，可充分發揮資金紐帶作用及人民幣資金池優勢。透過完善人民幣結算支付功能，可提高跨境人民幣結算佔比，並不斷推動人民幣貸款發放及債券發行，從而疏通內外兩個市場貨物流通及雙向投資。

其次，他認為香港應主動對接「一帶一路」項目，尤其要瞄準資金融通及風險管理，將人民幣引向絲路沿線地區，支持當地人民幣市場發展。

另外，大灣區規劃綱要的出台，進一步提升粵港澳三地在科創、民生、基建領域的人民幣使用機會。他表示，這些特殊平台擁有的創新機制、豐富的客戶基礎及金融資源，是香港拓展跨境人民幣機遇。

最後，他認為，人民幣國際化重心已逐漸轉到資本項目開放，全球增持人民幣資產形成熱潮。香港是國際理財中心，亦是全球資金進入內地的通道，可進一步完善滬港通、深港通、債券通、理財通、保險通機制，配套人民幣兌換、代理、託管服務，促進內地金融市場與國際接軌。