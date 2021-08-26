日清食品助力港隊出戰東京殘奧會　籲港人齊打氣！

日清指，作為港隊的贊助商，很高興見證着一眾香港精英運動員在東奧創下歷史性的佳績。同時會繼續贊助港隊參與10月於陝西省舉行的中華人民共和國第十一屆殘疾人運動會，以及12月的巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會。

東京殘奧會於8月24日至9月5日舉行，港隊派出24名運動員，分別出戰8個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。

安藤清隆又感謝東奧組委會的努力，在新冠肺炎疫情影響的困難時期，仍盡力舉行賽事，凝聚全球所有優秀運動員同場競賽，發揮奧運精神「宣揚友誼、團結和公平競爭」。

日清一直積極贊助本地體育活動和運動員，以推動香港的體育發展。集團相信需要更可持續的方案才能發揮香港在體育發展的潛力，將繼續支持本地比賽和訓練，培養嶄露頭角及具潛質的運動員，亦會繼續贊助本地精英運動員參加海外的國際賽事。