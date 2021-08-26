活在當下不易？「宇宙天團」ERROR向大家下戰書...

《鱷魚君最後的100天》呢部動畫電影，睇個名都知圍繞住「活在當下」、「珍惜眼前人」呢啲大道理。ERROR向來都行「認真地搞笑」嘅路線，覺得內容對友情嘅描寫令佢哋好有共鳴，所以希望利用今次機會，用聲音同大家講述呢個溫馨作品。除咗想大家笑住陪鱷魚君走過100外，仲好想以生命影響生命，活在當下。

唔講唔知，劇本開發嘅期間，啱啱撞正日本新冠肺炎大爆發，同香港2019年年初一樣，眾人都為防疫用品左撲右撲，日常生活同心情都有好大改變，就連動畫電影嘅製作團隊都受影響。導演上田慎一郎及其妻子福田美由紀就感到非常迷惘，所以決定透過電影角色，將呢啲心情表達出嚟，希望觀眾可以重新體會到「活着其實可以很美好」。

以香港為總部嘅羚邦集團，為宣揚生命的美好信息，旗下電影資訊平台羚邦映畫就搞咗個「生活可以很美好！《鱷魚君最後的100天》上映挑戰！」，希望人人都用少少時間做啲自己開心嘅嘢，再影張相或錄段片，上載到社交平台打個卡，記得標籤(hashtag)#鱷魚君最後的100天 #活著真好 #羚邦映畫，齊齊同「宇宙天團」為香港社會注入正能量！

絲絲準備好接受挑戰，計劃收工去睇「宇宙天團」配音嘅電影，睇下鱷魚君最後嗰100日做啲乜，同朋友仔又發生啲咩故事。