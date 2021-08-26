油價跌逾1% 道期向好

美匯指數報92.91；港匯見7.7859；離岸人民幣(CNH)報6.4817；美元兌日圓報110.2；歐元企1.1766，英鎊處1.3743。金價報1,785美元。油價跌逾1%，布油報71.34美元，紐油報67.42美元。道指期貨升5點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第二季國內生產總值(GDP)

-騰訊《光與夜之戀》成首款未成年禁登陸手遊。

-美團違反食品安全法相關條例，被罰1.23萬人民幣。

-藍月亮料本季起可重回盈利水平，強調不打價格戰。

-華潤萬象生活：下半年將有8個購物中心開業。

-奈雪的茶全年計劃開300間門店。

-騰訊成立企鵝電競產品中心。

●中國經濟：

-中央財辦：整治網絡平台絕非針對民企及外資。

-牛津經濟學家：許多中概股估值不會回復原來水平。

-任澤平：內地最大泡沫是房地產，恐引爆中式次按危機。

-商務部：中美經濟高度互補，兩國經貿團隊保持正常溝通。

-中國監管風暴未止，思科前主席：現在不會在中國投資。

●南韓上調利率至0.75厘，為亞洲首個疫後加息主要經濟體。

●穆迪將3家國有資產管理公司列入下調觀察名單。

●巴西Nubank擬赴美國IPO，估值或逾4,300億。

●疫情拖累！全球企業第三季盈利恐按季跌8%。

●疫情未見盡頭！全球供應鏈困局恐持續至明年。

●傳越秀計劃接收恒大位於灣仔的總部大樓，作價105億元。

●THE HENLEY III首張價單涉81伙，平均呎價2.82萬元。

●調查：香港第2季可疑數碼詐騙比率升62.4%。