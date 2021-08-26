TVB：網民針對減退 入股士多料有協同效應

電視廣播(00511，TVB)舉行業績簡報會，對於過去一兩年網民針對公司發動輿論，影響TVB廣告收入問題，副總經理陳樹鴻承認，早期確實有廣告商為避嫌暫停在公司落廣告。可是隨着去年四名今年兩名人士涉及相關網絡欺凌被警方拘捕後，見到廣告商逐漸重新返回。

他又指，公司會繼續與警方聯絡和合作，相信上述的網絡針對對公司廣告的影響會逐漸減退。

被問到myTV SUPER分部在今年上半年轉盈為虧。許氏表示，該業務的訂戶收入正在提升，可是由於疫情關係令該業務的廣告收入減少。

他又解釋上半年公司收入整體上升不足2%，部分原因是因為疫情影響了與中國的商務往來，一些網絡串流的商談被迫停止。集團未來會繼續開拓直接面向消費者的業務。財政總裁麥佑基補充，來自中國收入減少是因為上半年只有三部劇集入帳，較去年少一部。

節目製作方面副總經理曾志偉表示，自己返回TVB至今仍未交出成績，只能給自己50分。他指，會嘗試節目製作多元化給觀眾更多選擇，其中82台J2會致力培養年輕觀眾群，明珠台未來會投放資源出產自家的娛樂節目。亦會繼續摸索藝員帶貨等新模式。

至於公司何時會恢復派息，許濤表示，派息與否以為股東創造價值為原則，不派息是希望保留資金作更多投資。未來仍會維持這原則來決定派息與否。