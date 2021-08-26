存保會：暫無計劃加大最高存款保障金額

過去一年受疫情影響，中美角力持續，金融體系受壓，香港存款保障委員會扮演着保護者的角色。在成立15周年傳媒簡報會上，存保會主席許敬文表示，過去15年，存保會作為香港的「存款守護者」，致力守護市民存放在銀行的金錢，並與時並進，不斷優化計劃。

他舉例，在2019年虛擬銀行推出時，將存放其中的銀行存款涵蓋入保障範圍內。此外，存保會引進了電子支付渠道「轉數快」發放補償，當銀行倒閉時，除使用郵寄支票外，可透過存保會指定代理銀行及「轉數快」直接把補償存入受保障帳戶。許敬文不擔心以電子支付平台發放補償，會出現如發放消費券初期出現系統性故障等混亂場面，他強調，「轉數快」不只用來發放補償，還應用在日常生活一般的電子交易，至今該平台上香港已有800萬名用戶，平均每月該平台上有約2,000億元交易量，對該平台上處理龐大交易額能力持有信心。

至於會否加大現時最高存款保障金額50萬元，他指最近也檢視了相關制度，表示本港現時約有九成銀行存款帳戶受到100%的保障，認為是一個非常好的水平，平衡利益及成本後，難以達致所有銀行存款帳戶都受到百分之百的保障，因此暫時未有計劃加大最高存款保障金額。