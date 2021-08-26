港7月出口貨值按年升近27%　進口增26%

政府統計處公布，7月份香港商品整體出口貨值4,170億港元，按年升26.9%；商品進口貨值為4,519億元，按年增26.1%，錄得有形貿易逆差350億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

總結今年首7個月，商品整體出口貨值按年上升29.5%；進口貨值按年增26.7%，錄得有形貿易逆差2,008億元。

按地區分析，香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升26.9%。當中，輸往南韓飆79.5%、台灣增48.9%、印度升40.2%、菲律賓升27.2%、內地增26.3%。輸往亞洲以外部分主要地區的出口貨值同錄升幅，尤其是輸往美國按年升26.1%。

政府發言人表示，由於全球需求持續恢復，7月份商品出口以貨值計按年顯著擴張26.9%，與第二季錄得的增幅相若。今年首7個月合計，商品貿易總額達56,168億元，較2018年同期的高位超出13.1%。

展望未來，環球經濟持續復甦應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多經濟體因新冠變種病毒散播而再度升溫，增添了環球經濟前景的不確定性。其他發展包括中美關係和地緣政治緊張局勢，亦值得關注。