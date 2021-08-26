旭輝控股：「三道紅線」將年內達標　行業毛利率或明年見底

主席林中補充，隨着17至18年低利潤的項目消化，投資質量比較好的項目結轉，行業的毛利率或於明年見底甚至逐步回升。惟現在是「管理紅利」、「品牌紅利」的時代，加上房地產長效機制落實，行業「要長期平穩就不可能有暴利」，所以行業利潤率不能回到以往水平。

旭輝暫時剩下剔除預收款後的資產負債率未達標，截至6月底為72.1%，高過官方定下的70%。至於淨負債率及現金短債比分別為60.4%及2.7倍，符合官方要求。管理層預計，今年年底「三道紅線」全達標。

人民銀行去年底針對銀行貸款流入房企及按揭貸款的比例設「紅線」，管理層表示，雖然銀行貸款額度有限制，但自「三道紅線」新規推出，房企都在積極去槓桿，所以開發商貸款總體平穩。惟房企需要更多按揭貸款額度支撐去槓桿，因此按揭貸款資金偏緊。至於城市之間有較大差異，當中三四線城市金融資源較稀缺，但相信之後金融環境進一步優化、合理。

由於內地規定房企拿地的權益金額不能超過銷售金額40%，管理層表示，公司將會加快銷售及回款，減少庫存，同時加快土儲開發，並期望把土儲周期加快到兩年。土地投資策略也會有調整，包括多拿周轉快的中型項目，減少拿大型項目。另林中表示，將持續提升其於聯合營項目的比例，期望未來於3到4年左右，併表比及權益比升到70%左右。