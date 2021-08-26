維港滙夥中原推出全新置業優惠

上述保險計劃是針對出租物業的業主，保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用、物業因受保原因不能居住或出租、或租客欠租等的金錢損失等。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，自反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL破頂後，二手買賣成交步伐略為回軟，用家追價入市意欲下降，二手樓價高位爭持，部分買家轉投一手新盤市場，亦有買家轉買為租，租金連月攀升。

中原城市租金指數CRI見底回升，其中九龍區租金指數最新報107.07點，連升10個月，距離上次高位僅相差0.34%，相信在傳統租賃旺季的暑假，指數有望進一步攀升，向下一個高位進發。九龍區租金有保證，以西南九龍匯璽為例，今年累錄417宗租務成交，8月佔46宗，平均實用呎租亦由年初約50元，上升約6%至約53元。